Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港岛疯狂驾驶｜私家车连撼8车被截停 警检1.7万元毒品 35岁男司机涉狂乱驾驶及贩毒被捕

突发
更新时间：00:32 2026-07-05 HKT
发布时间：00:32 2026-07-05 HKT

湾仔周六（4日）下午许，一辆私家车由香港仔瀑布湾道开始高速逃走，经香港仔隧道一路逃至湾仔坚拿道天桥，期间连环撞及8辆车，包括警车、的士、中型货车及多辆私家车，最终在鹅颈桥一带被警方截停，35岁男司机被拘捕。

警方指，事发于今日（4日）下午约4时57分，港岛总区冲锋队人员于香港仔瀑布湾道巡逻期间，发现一辆私家车形迹可疑，遂上前截查。惟涉事私家车未有依指示停车，并向香港仔隧道往湾仔方向逃去，其间先后撞向多辆车辆，包括的士、警车、中型货车及多辆私家车，现场一度混乱。

相关新闻：香港仔私家车狂飙逃逸至湾仔 险撞警员连撼至少5车 警鹅颈桥拘一男检毒品｜有片

 

至湾仔坚拿道天桥一带，警方成功截停涉事车辆，并将35岁姓龚男司机拘捕。事件中，一名姓谢（42岁）的士女乘客颈部受伤，清醒送往律敦治医院治理。

警方调查期间，在涉事私家车内检获约30克怀疑霹雳可卡因及氯胺酮，毒品总市值约1.7万元。经初步调查，姓龚（35岁）私家车男司机酒精测试结果为零度，涉嫌「狂乱驾驶」及「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查，案件交由湾仔警区反三合会行动组跟进。

相关新闻：港岛疯狂驾驶｜疑犯被制服一刻曝光 天桥边缘反抗险象环生 警员用力扯开 

最Hit
香港仔私家车狂飙逃逸至湾仔 连撼5车险撞警员 一男鹅颈桥落网｜有片
00:54
香港仔私家车狂飙逃逸至湾仔 险撞警员连撼至少5车 警鹅颈桥拘一男检毒品｜有片
突发
6小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
10小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
10小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
10小时前
港岛疯狂驾驶｜疑犯被制服一刻曝光 天桥边缘反抗险象环生 警员用力扯开 
00:54
港岛疯狂驾驶｜疑犯被制服一刻曝光 天桥边缘反抗险象环生 警员用力扯开 
突发
15分钟前
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
影视圈
10小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
16小时前
廖碧儿传发展忘年恋 与七旬百亿富商吕礼章合照流出 宴会上化身「护花使者」形影不离
廖碧儿传发展忘年恋 与七旬百亿富商吕礼章合照流出 宴会上化身「护花使者」形影不离
影视圈
6小时前
开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣
开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣
生活百科
9小时前
西贡公路的士疑越线猛撞九巴 六旬司机重创不治 两乘客同受伤送院
西贡公路的士疑越线猛撞九巴 六旬司机重创不治 两乘客同受伤送院
突发
4小时前