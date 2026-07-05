港岛疯狂驾驶｜私家车连撼8车被截停 警检1.7万元毒品 35岁男司机涉狂乱驾驶及贩毒被捕

湾仔周六（4日）下午许，一辆私家车由香港仔瀑布湾道开始高速逃走，经香港仔隧道一路逃至湾仔坚拿道天桥，期间连环撞及8辆车，包括警车、的士、中型货车及多辆私家车，最终在鹅颈桥一带被警方截停，35岁男司机被拘捕。

警方指，事发于今日（4日）下午约4时57分，港岛总区冲锋队人员于香港仔瀑布湾道巡逻期间，发现一辆私家车形迹可疑，遂上前截查。惟涉事私家车未有依指示停车，并向香港仔隧道往湾仔方向逃去，其间先后撞向多辆车辆，包括的士、警车、中型货车及多辆私家车，现场一度混乱。

相关新闻：香港仔私家车狂飙逃逸至湾仔 险撞警员连撼至少5车 警鹅颈桥拘一男检毒品｜有片

至湾仔坚拿道天桥一带，警方成功截停涉事车辆，并将35岁姓龚男司机拘捕。事件中，一名姓谢（42岁）的士女乘客颈部受伤，清醒送往律敦治医院治理。

警方调查期间，在涉事私家车内检获约30克怀疑霹雳可卡因及氯胺酮，毒品总市值约1.7万元。经初步调查，姓龚（35岁）私家车男司机酒精测试结果为零度，涉嫌「狂乱驾驶」及「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查，案件交由湾仔警区反三合会行动组跟进。

相关新闻：港岛疯狂驾驶｜疑犯被制服一刻曝光 天桥边缘反抗险象环生 警员用力扯开