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澳洲塔斯曼尼亚两港人潜水遇险 他乡巧遇香港旅行团获救

突发
更新时间：21:48 2026-07-04 HKT
发布时间：21:48 2026-07-04 HKT

澳洲塔斯曼尼亚发生一宗惊险意外，两名来自香港旅客，在当地潜水期间一度失踪。所幸命不该绝，本港旅行社「纵横游」一艘极光旅行团专船，凑巧在附近经过并与当地搜救队合作，成功救回二人。

综合澳洲塔斯曼尼亚媒体《Pulse Tasmania》及「纵横游」社交平台消息，当地时间周五（7月3日）傍晚5时许，有人向塔斯曼尼亚警方报案，表示两名港人较早时在首府荷伯特（Hobart）以南的Tinderbox一带海域潜水，岂料未有按预期时间上水，担心他们失踪，遂报案求助。当地警方接报后，随机出动警方船只及搜救直升机赶赴现场搜索。

凑巧的是，「纵横游」一个前往塔斯曼尼亚旅行团，当时乘坐专船在现场附近观赏粉红极光，得知有人失踪后，专船随即加入搜索行列。最终各方通力合作下，成功在原定上水位置约500米外发现两名潜水员。他们无受伤，随后已被安全送回荷伯特。

领队在社交平台分享事件，表示「出海睇南极光，顺便救咗两个被水流冲左出去嘅香港人潜水客」，又提到当时天色已黑，但他利用手机镜头搜索海面，协助寻获两名港人。领队透露，获救港人为两男女，当时女子怀疑已经体力透支，「个女仔上船时个样，都呆呆地，可能吓亲加冇力」。

帖文获不少网民大赞，纷纷留言「欣赏你呢种轻描淡写」、「救人一命胜造七级浮屠」、「咁都遇到救到，前世大家关系一定非浅」、「佢两个真系要㓥返百零二百只鸡还神」。

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