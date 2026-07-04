珍惜生命│元朗23岁青年找前度女友不果 登天台堕楼亡

今(4日)早上10时25分，元朗西菁街一女子报案称，她的前度男友登门找她，她未有开门，其间听到前男友表示要上天台企图轻生，警员接报到场，发现姓刘（23岁）男事主已倒卧上址后巷，昏迷不醒，被送往博爱医院治理，其后被证实死亡。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。



防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service