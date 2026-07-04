Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│秀茂坪安达邨20岁女子堕楼 送院不治

突发
更新时间：10:30 2026-07-04 HKT
发布时间：10:30 2026-07-04 HKT

秀茂坪安达邨孝达楼，今（4日）早上约6时半，保安报案指发现一名女子倒卧在上址平台，怀疑她从高处堕下。救护员接报到场，将昏迷女子送往基督教联合医院治理，其后被证实死亡。经初步调查，相信姓张（20岁）女子由上址单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
足球世界
2小时前
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
影视圈
13小时前
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
20小时前
埃及互射12码4:2晋级创历史。
世界杯2026｜沙拿Panenka笠射诛心 澳洲「换龙」战术失效 埃及互射12码4:2晋级创历史
足球世界
5小时前
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
饮食
15小时前
曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角
曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角
影视圈
12小时前
「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛
「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛
影视圈
16小时前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
15小时前
新皇岗口岸4条专营巴士新路线营办商出炉 九巴、城巴及屿巴中标
社会
13小时前