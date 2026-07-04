珍惜生命│秀茂坪安达邨20岁女子堕楼 送院不治

秀茂坪安达邨孝达楼，今（4日）早上约6时半，保安报案指发现一名女子倒卧在上址平台，怀疑她从高处堕下。救护员接报到场，将昏迷女子送往基督教联合医院治理，其后被证实死亡。经初步调查，相信姓张（20岁）女子由上址单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

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