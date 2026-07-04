长沙湾车队的士遭私家车撞翻 司机手伤送院

长沙湾发生交通意外。周五（3日）晚上11时24分，一辆无载客车队的士沿东京街西往机场方向行驶，另一辆白色私家车则沿连翔道往尖沙咀方向行进，当驶至东京街西与连翔道交界时发生激烈相撞。由于撞击力道猛烈，的士遭拦腰撞至侧翻，横亘路中央。

涉事的士属于的士车队「JOIE乐行」，车祸后整架车向左侧翻，挡风玻璃碎裂，车厢内杂物散落一地。涉事的白色丰田私家车则停在不远处，车头严重凹陷毁烂，泵把完全脱落，发动机舱盖扭曲变形，安全气囊弹出。路经司机怀疑有人被困车内，遂协助报警。

救援人员到场后，将的士司机从车厢救出，他手部受伤，清醒由救护车送往明爱医院治理。南亚裔私家车司机并无受伤，在场协助调查。受事件影响，现场交通一度阻塞。

警方正调查车祸原因，据悉两车当时均无载客，不排除有人冲灯肇祸。