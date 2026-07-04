长沙湾十字路口相撞 的士翻侧私家车泵把脱落 疑有人冲灯肇祸

长沙湾发生交通意外。周五（3日）晚上11时24分，一辆白色私家车与一辆新型市区的士，驶至长沙湾东京街西与连翔道交界时发生剧烈相撞。由于撞击力道猛烈，的士遭拦腰撞击后当场向左侧翻，横亘路中央；涉事私家车则车头严重凹陷毁烂，安全气囊弹出。救援人员接报指现场有人被困，随即派出多辆消防车及救护车赶往现场。

车祸现场为连翔道往尖沙咀方向与东京街西交界。意外发生后，涉事的红色新型的士不胜撞击，整辆车向左侧翻，车底朝天倾斜横卧在行车线上，挡风玻璃碎裂，车厢内杂物散落一地。

而另一辆涉事的白色丰田私家车则停在不远处，车头泵把完全脱落，鬼面罩及发动机舱盖扭曲变形，车头损毁极为严重。现场地面散落大量车体碎片。多名交通警员随后赶抵现场，并封锁部分行车线调查。

事发时该辆红色的士正沿东京街西往机场方向行驶，而涉事的白色私家车则沿连翔道往尖沙咀方向行进。当两车驶至上述十字路口交界时，怀疑其中一方未有按照交通灯号指示而「冲灯」直行，导致两车在交汇处相撞。路过司机因担心的士车厢内有乘客或司机受困，随即协助报警。