反外围赌博｜外围赌网转至台湾经营 8人落网包括5名港澳居民 安以轩老公下属涉案

2026世界杯踏入淘汰赛阶段，战况渐趋紧凑激烈，外围赌博集团亦愈见猖獗。不法赌博集团在澳门被瓦解后，将大本营转至台湾经营，并趁着世界杯热潮，在当地设置机房收受外围赌注。台湾警方经调查后，周三（7月1日）在台南破获一个「签赌机房」并拘捕8人，包括5名为港澳居民，其中一名姓苏男子怀疑为澳门德晋集团董事。资料显示，德晋集团前主席陈荣炼为艺人安以轩丈夫，陈早前在澳门涉不法赌博等多罪被判监13年。

台湾多间传媒报道，台南警方日前接获情报，指当地怀疑有外围赌博网站营运。当地警方经多日搜证锁定疑犯，至周三（7月1日）在派员到安平区一所民宿调查，当场拘捕主脑在内8人，当中5人为港澳居民。

行动中，警员检获电脑设备、手机、帐簿及现金等证物。台南警方初步调查相信，涉案外围赌博集团在世界杯期间，与境外博彩集团连线，提供高额网络签赌服务，累计金额达到新台币近百亿元（约港币24亿元）。

5名被捕港澳居民均否认涉案，报称是到台湾旅游住在民宿。据当地报道，其中一名被捕澳门男子姓苏，怀疑为德晋集团董事。翻查资料，德晋集团前主席为台湾艺人安以轩丈夫、曾任福建晋江市政协委员的陈荣炼。

内地官方早些年曾大力打击跨境赌博犯罪，2022年1月底陈荣炼被澳门司警拘捕，被控不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪，至2023年4月澳门法院判处陈荣炼共34项罪成，被判14年监禁，经上诉后于2024年11月最终确定改判囚13年。