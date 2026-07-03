Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

反外围赌博｜外围赌网转至台湾经营 8人落网包括5名港澳居民 安以轩老公下属涉案

突发
更新时间：20:23 2026-07-03 HKT
发布时间：20:23 2026-07-03 HKT

2026世界杯踏入淘汰赛阶段，战况渐趋紧凑激烈，外围赌博集团亦愈见猖獗。不法赌博集团在澳门被瓦解后，将大本营转至台湾经营，并趁着世界杯热潮，在当地设置机房收受外围赌注。台湾警方经调查后，周三（7月1日）在台南破获一个「签赌机房」并拘捕8人，包括5名为港澳居民，其中一名姓苏男子怀疑为澳门德晋集团董事。资料显示，德晋集团前主席陈荣炼为艺人安以轩丈夫，陈早前在澳门涉不法赌博等多罪被判监13年。

台湾多间传媒报道，台南警方日前接获情报，指当地怀疑有外围赌博网站营运。当地警方经多日搜证锁定疑犯，至周三（7月1日）在派员到安平区一所民宿调查，当场拘捕主脑在内8人，当中5人为港澳居民。

行动中，警员检获电脑设备、手机、帐簿及现金等证物。台南警方初步调查相信，涉案外围赌博集团在世界杯期间，与境外博彩集团连线，提供高额网络签赌服务，累计金额达到新台币近百亿元（约港币24亿元）。

5名被捕港澳居民均否认涉案，报称是到台湾旅游住在民宿。据当地报道，其中一名被捕澳门男子姓苏，怀疑为德晋集团董事。翻查资料，德晋集团前主席为台湾艺人安以轩丈夫、曾任福建晋江市政协委员的陈荣炼。

内地官方早些年曾大力打击跨境赌博犯罪，2022年1月底陈荣炼被澳门司警拘捕，被控不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪，至2023年4月澳门法院判处陈荣炼共34项罪成，被判14年监禁，经上诉后于2024年11月最终确定改判囚13年。

最Hit
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
7小时前
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
01:09
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
政情
6小时前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
10小时前
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
4小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
2026-07-02 18:00 HKT
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
9小时前
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
时事热话
5小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
8小时前