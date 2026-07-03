入境处伙多部门反黑工 一周拘16非法劳工及4雇主

入境事务处于6月26日至7月2日在全港多区展开反非法劳工行动，包括「促进行动」、「光影行动」、「曙光行动」、联同食物环境衞生署和康乐及文化事务署执行的「惊愕行动」以及联同香港海关、食物环境衞生署、康乐及文化事务署和香港警务处执行的联合行动，先后拘捕20人

行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括零售店、餐厅、货仓及装修单位等，共拘捕16名怀疑非法劳工及4名雇主。被捕怀疑黑工非法劳工为6男10女（35至64岁），当中2女持有「行街纸」，另有3女涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。涉案雇主则为1男3女（50至66岁），相关调查调查仍在继续，不排除有更多人被捕。

入境处呼吁，市民可使用举报非法劳工专线185 185、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。