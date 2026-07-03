Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处伙多部门反黑工 一周拘16非法劳工及4雇主

突发
更新时间：19:12 2026-07-03 HKT
发布时间：19:12 2026-07-03 HKT

入境事务处于6月26日至7月2日在全港多区展开反非法劳工行动，包括「促进行动」、「光影行动」、「曙光行动」、联同食物环境衞生署和康乐及文化事务署执行的「惊愕行动」以及联同香港海关、食物环境衞生署、康乐及文化事务署和香港警务处执行的联合行动，先后拘捕20人

行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括零售店、餐厅、货仓及装修单位等，共拘捕16名怀疑非法劳工及4名雇主。被捕怀疑黑工非法劳工为6男10女（35至64岁），当中2女持有「行街纸」，另有3女涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。涉案雇主则为1男3女（50至66岁），相关调查调查仍在继续，不排除有更多人被捕。

入境处呼吁，市民可使用举报非法劳工专线185 185、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。

最Hit
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
2小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
5小时前
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
01:09
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
政情
4小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
8小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
6小时前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
2026-07-02 18:00 HKT
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
10小时前
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
2小时前
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
时事热话
3小时前