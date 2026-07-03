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屯门16岁中学男生昏迷送院 疑课室内被14岁同学推跌 警员进校搜证

突发
更新时间：19:42 2026-07-03 HKT
发布时间：17:50 2026-07-03 HKT

屯门医院今日（7月3日）下午近3时有人报案，表示一名年约16岁中学男生较早时在校园内，怀疑被14岁男同学推跌，随后晕倒被送往医院救治。事后，有警员于屯兴路一所中学搜证。目前案件列「伤人」，由屯门警区重案组第二队跟进，暂未有人被捕。

校方指学生「跌倒」

屯门官立中学在官网表示，该校今日发生一宗「学生跌倒事件」，校方已即时为同学安排送院及接受治疗。学校亦已启动「危机处理小组」，为受影响同学及家长提供适切支援，并会持续关注学生的身心状况。

疑爬窗时发生意外

消息指，当时一众学生准备返回课室拿书包放学，其间位于后方的男生怀疑心急，爬上走廊及课室之间1米高窗户，试图绕过人潮，岂料发生意外。男生倒地后初时不适，到教员室治理，随后头晕作呕，老师见状随即报案求助。男生送院诊治后被发现脑出血，需要留医救治。

教育局表示，十分关注事件。在接获学校的通报后，教育局已即时跟进及提供意见。学校已启动危机处理小组跟进，并会与有关学生家长保持联系及提供支援。警方正调查事件，教育局不宜就事件作出评论或透露有关详情。教育局会继续与学校保持联络，提供适切意见及所需支援。

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