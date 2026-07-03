警搜查砵兰街淫窦 拘47岁管理人

旺角警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，今日（7月3日）中午在区内展开代号「搜鹢」的扫黄行动，突击搜查砵兰街一单位，捣破一个怀疑卖淫场所。行动中，人员于该单位内以涉嫌「管理卖淫场所」拘捕一名47岁姓钟本地男子，他已被控一项「管理卖淫场所」罪，案件将于7月17日上午在西九龙裁判法院提堂。警方亦在该单位内检获一些证物，包括记帐簿、避孕套、毛巾等。

根据香港法例第200章第139条《经营卖淫场所》，任何人将任何处所、船只或地方经营作卖淫场所；或管理或协助管理，或以其他方式掌管或控制经营作卖淫场所的处所、船只或地方，即属犯罪，一经定罪，最高刑罚可处罚监禁十年。此外，警方呼吁市民守法，严格遵守相关规例。警方将继续严正执法，打击各项非法活动。

警方以涉嫌「管理卖淫场所」拘捕一名47岁姓钟本地男子。

警方亦在该单位内检获一些证物，包括记帐簿、避孕套、毛巾等。