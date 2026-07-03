爱民邨23岁女住户遭伸手入气窗摸脸 警拘25岁男街坊涉企图非礼

爱民邨一名女住户前日（7月1日）在家中熟睡期间，被走廊一名陌生男子伸手入屋摸面非礼。她其后报警求助。警方今（3日）回复时表示，昨日（2日）在红磡区拘捕一名25岁男子，涉嫌「企图非礼」。据了解，受害人与被捕男子并不相识，但为楼上楼下的街坊。

警方指，7月1日接获一名女子报案，指在红磡忠孝街一单位被一名男子触摸脸颊。人员经调查后，昨日（2日）在红磡区拘捕一名25岁男子，涉嫌「企图非礼」。该男子已获准保释候查，须于七月上旬向警方报到。案件交由九龙城警区刑事调查队第二队跟进。

女事主是一名健身教练，居所为旧式公屋，其床榻邻近向走廊的旧式气窗。女住户称熟睡期间，感到有人伸手触摸其脸部，惊醒后发现竟有陌生男子从走廊打开气窗拨开窗帘，伸手入单位触摸其脸庞。女事主大惊喝退疑犯，其后到警署报案求助。据悉，当时怀疑有人喝醉酒，行过受害人家中走廊外，开启百叶窗，摸了受害人面部，其后逃去。

事主料楼上邻居作案

女事主早前接受《星岛头条》访问，提到疑犯身穿深红色上衣及深色短裤，当时是向上逃走，估计是楼上单位邻居，呼吁警方尽快将疑犯缉拿归案。

目前，她已在单位气窗临时安装铁网遮挡，近一两日会找朋友陪同过夜，并考虑在单位外安装闭路电视以防万一，稍后亦会向管理处要求封闭气窗。

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