美莎克｜港铁轻铁良景站附近塌树 服务一度暂停

热带气旋美莎克影响下，一号戒备信号及黄雨警告生效，猛烈阵风吹袭香港。港铁今日（7月3日）下午3时01分表示，受塌树影响，良景站附近的轻铁服务暂停。港铁人员赶至处理事件，至下午3时35分，港铁称塌树已清理好，轻铁服务逐步回复正常。

受塌树影响期间，有轻铁路线改道，包括505线往三圣方向不停青松站至新围站；507线不停新围站至田景站；615线及615P线往屯门码头方向不停青松站至新围站。其间，港铁安排免费接驳巴士来往屯门站及兆康站，途经轻铁新围站及良景站接载乘客。

相关报道：美莎克｜天文台发黄色暴雨警告信号 一号戒备信号至少维持至今日下午6时