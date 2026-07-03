女保险经纪Threads堕网恋 被游说情侣档投资松弛熊 遭骗走$252万

警方表示，日前红磡一名45岁女保险经纪在社交平台Threads 认识一名男子，甜言蜜语下发展成网上恋人。其后双方于通讯软件Line交谈期间，男方表示有一批「免费松弛熊公仔」可由台湾运港转售，游说女保险经纪「情侣档」一齐投资分红。

听落零成本、高回报，事主信以为真，多次转帐支付运费及清关费，最终事主转帐超过252万港元。当她等「出货」一刻，对方已经消失，帐号删除，人间蒸发。案件现由九龙城警区刑事调查第一队跟进。

警方提醒，网恋内有不同糖衣陷阱，例如经济援助、海关关税、投资机会、周转困难、突发意外、紧急医疗等，但一旦涉及金钱，要保持清醒。