珍惜生命│青衣路男子堕桥 昏迷送院抢救
更新时间：14:35 2026-07-03 HKT
发布时间：14:35 2026-07-03 HKT
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今（3日）中午1时11分，有途人报案指一名年约70岁男子，由青衣路1号一条天桥跃下，倒卧青衣污水处理厂内地面，救护员接报到场，将已陷昏迷的男事主送往仁济医院抢救。警方正调查事主身份及其堕桥原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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