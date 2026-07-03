珍惜生命│青衣路男子堕桥 昏迷送院抢救

今（3日）中午1时11分，有途人报案指一名年约70岁男子，由青衣路1号一条天桥跃下，倒卧青衣污水处理厂内地面，救护员接报到场，将已陷昏迷的男事主送往仁济医院抢救。警方正调查事主身份及其堕桥原因。

救护车到场。梁国峰摄

事主昏迷送仁济医院抢救。梁国峰摄

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