Save Lily｜「非常父母」到警署转担保 曾生指Danny健康欠佳 疑不适应收容所生活

被外界称为「非常父母」的曾先生及关小姐，早前涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕，今（3日）晨11时许，二人分别到长沙湾警署及红磡警署转担保，他们对两子女情况的忧心胜于对官司缠身，表示在收容所的幼子Danny健康状况欠佳，并拟打官司争取女儿Lily的抚养权，盼她回港一家团聚。

曾先生表示，由于Danny身上没有伤痕及营养不良，不担心会被起诉。昨日到收容所探视Danny，虽然Danny的疾病已经痊愈，但从照顾者角度看，Danny的健康状况仍然欠佳，例如头发稀疏欠光泽，面部出现红疹、活动能力大不如前，似乎欠缺运动。他认为Danny是不适应收容所生活而容易生病。

曾又说，社署允许增加探视时数至每周两次及每次1.5小时，证明署方对他们的评估愈趋正面。他们会积极配合调查，希望释除对他们医疗态度的疑虑。

关小姐表示，Danny十分喜欢人奶，在喂食母乳的过程中，可以发展婴儿与父母的关系，尤其婴儿可从母亲怀中得到安抚，而非单纯的营养。惟母亲若非恒常喂母乳，会影响身体，即使揼奶储存，亦有卫生问题。

至于女儿Lily，曾先生续称会争取女儿的抚养权，自己处理Lily的官司，反对瑞典法院强加律师予他们。而瑞典移民局早于2024年2月29日已确认Lily为中国公民及香港永久居民，以及只在瑞典短暂停留，唯瑞典社福局一直未有根据相关法例通知中国或香港当局Lily的监护令，而且未有为Lily申请中国藉及香港永久居民身份。

他称，根据瑞典移民局的最佳利益评估，香港有完善的儿童保护制度，香港当局有能力保护Lily及协助她与家人团聚及适应香港生活。在香港成长，才能保障她学习自身语言及文化的权利。瑞典当局延迟21个月，未有执行瑞典移民上诉法院经终审Lily的遣返令，造成既定事实，使Lily与原生家庭断绝来往及与寄养家庭建立关系。