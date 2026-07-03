珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园

大围积福街38号一间小学， 今（3日）早上7时57分，一名男子被发现倒卧在校园内地面，怀疑由高处堕下。警方救护员接报到场，证实36岁姓薛男事主当场不治。据悉，事主为区内街坊，非学校员工，早于今日凌晨2时许翻墙潜入校园。

现场所见，多名警员在校园内调查，遗体被帐篷遮盖，旁边遗下一对胶凉鞋，事件未影响学生返校参与活动。消息指，事主为大围街坊，并非学校员工，闭路电视显示他在今日凌晨2时许翻墙潜入学校，并行到六楼图书馆外走廊，至清晨5时许倒地。

警方初步调查，未发现打斗痕迹或遗书，其后向其家人了解，得悉事主患思觉失调，有覆诊纪录，亦受金钱问题困扰，惟至昨晚（2日）未见异样。目前警方仍在跟进案件。

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