珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
更新时间：09:49 2026-07-03 HKT
发布时间：09:49 2026-07-03 HKT
发布时间：09:49 2026-07-03 HKT
大围积福街38号一间小学， 今（3日）早上7时57分，一名男子被发现倒卧在校园内地面，奄奄一息，怀疑由高处堕下。警方及救护员接报到场，经检验后证实年约30多岁男事主当场不治。其遗体由帐篷遮盖，旁边遗下一对胶凉鞋，警方在场调查。现场消息称，事主非学校教职员，住九龙区，不知何时潜入学校。
今日小学有活动进行，部分学生需回校，事件暂未有影响活动。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
2026-07-01 06:00 HKT