珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡

大围积福街38号一间小学， 今（3日）早上7时57分，一名男子被发现倒卧在校园内地面，奄奄一息，怀疑由高处堕下。警方及救护员接报到场，经检验后证实年约30多岁男事主当场不治。其遗体由帐篷遮盖，旁边遗下一对胶凉鞋，警方在场调查。现场消息称，事主非学校教职员，住九龙区，不知何时潜入学校。

今日小学有活动进行，部分学生需回校，事件暂未有影响活动。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

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