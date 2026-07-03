珍惜生命│黄埔花园外佣单位内上吊 昏迷送院亡

今（3日）早上7时55分，黄埔花园5期青桦苑一单位内，一名年约30多岁外籍女佣在单位内上吊自杀。救援人员接报到场，将外佣解下，她已陷入昏迷，被送往伊利沙伯医院，惜经抢救后证实不治。警方正调查其轻生原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service