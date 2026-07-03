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珍惜生命︱大角咀女子飞堕平台 昏迷送院不治

突发
更新时间：07:35 2026-07-03 HKT
发布时间：07:35 2026-07-03 HKT

大角咀发生怀疑堕楼事件。今日（3日）早上6时20分，福全街20-28号福兴大厦一名女子被发现倒卧平台，并陷入昏迷，怀疑从高处堕下。救援人员接报到场，将事主送往广华医院，惜经抢救后证实不治。

警方初步调查显示，女事主从上址大厦13楼走廊一跃而下。警方正调查其堕楼原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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