观塘警打击街头卖淫 63岁黑丝女涉开价300元诱「放蛇」警性交易被捕

观塘警区人员今日（3日）在区内打击街头卖淫活动，警员在物华街、辅仁街及康宁道等多个卖淫黑点执法，期间拘捕一名63岁姓彭本地女子，涉嫌「为不道德目的而唆使他人」，她现正被扣留调查。她被带上警车时，身穿长外套、黑丝袜、波鞋，虽年届6旬，打扮时尚年轻。

据了解，警方观塘警区特别职务队今日凌晨于观塘区进行扫黄行动，行动期间，卧底警员于观塘辅仁街与物华街交界发现彭女徘徊。彭女主动接近放蛇警，向其打招呼，并以300港元提供性服务。随后，彭女带卧底警员前往观塘辅仁街建丰大厦一单位。

到达上址后，警员表露身份，并通知特别职务队同僚到场支援。彭女当场以涉嫌「为不道德目的而唆使他」被捕。由观塘警区特别职务队跟进调查。

过去一个月，深水埗、元朗及大埔多区，警方均展开打击非法卖淫活动行动。6月28及29日一连两日，深水埗警区特别职务队人员在区内进行代号「凌翼」（HOVERWINGS）的打击非法卖淫活动行动，以涉嫌「协助管理卖淫场所」拘捕一名50岁外籍女子。单位内另外5名年龄介乎26岁至40岁的外籍女子则涉嫌「违反逗留条件」被捕。人员在该单位内捡获一批证物，包括避孕套、润滑剂、按摩油及毛巾等。

警方重申，任何人在公众地方或在公众可见的情况下，为不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公众地方游荡，即属违法。这项罪行的最高刑罚是监禁6个月及罚款一万元，警方呼吁市民切勿以身试法。