世界杯｜海关打击冒牌波衫连破38案拘9人 揭部分青少年知识产权观念薄弱

世界杯热潮席卷全港，海关近日就相关侵权活动展开执法行动，共侦破38宗案件，检获球衣等23万件怀疑冒牌货品，行动中拘捕9人，当中4人为18岁或以下青少年。海关指出，今年涉及侵权活动被捕的青少年人数有显著上升趋势，部分人因欠缺知识产权及法律观念，在未知闲置物品是否正货的情况下，通过网上买卖平台转售而堕入法网，亦有人抱持侥幸心态，企图透过出售冒牌货图利。

海关自今年5月26日起展开代号「钢门」的执法行动，从网上巡查、跨境堵截、本地市面三大方向打击与世界杯有关的侵权活动，及至昨日侦破38宗案件，检获约23万件怀疑冒牌物品，包括世界杯参赛国家队球衣、球鞋及足球等，市值高达1.56亿元，行动中拘捕9人，当中8人涉嫌透过网上平台售卖冒牌球衣。

海关版权及商标科技罪案调查组指挥官吴家俊指出，4名被捕人为18岁或以下青少年，其中最年轻被捕者仅15岁，他想将家中闲置的二手球衣经网上平台转售图利，惟未有核实球衣的真伪。

谈及近年涉及侵权活动被捕的18岁或以下青少年，吴家俊指近期呈上升趋势，其中2024及2025年全年分别只有1和2人被捕，然而今年仅过半年，已大幅增至5人，但未有迹象显示不法集团在背后雇用这些青少年。

除了世界杯周边商品，涉案冒牌物品包括服饰、名牌香水、护肤品及手表，当中有17岁青年在网上售卖冒牌手袋。吴家俊分析被捕青少年人数呈上升趋势的三大原因，首先是误信网络隐蔽性及网上二手买卖平台普及化带来便利；其二是大型体育盛事的举行为周边商品带来庞大商机及需求，部分青少年打算利用暑假空档转售冒牌物品如球衣图利，例如今次行动中，涉案的冒牌球衣入手价约二、三百元，被捕人增加约三分之一的售价转售获利；再者，部分青少年希望出售闲置物品，却因缺乏法律及危机意识，在未知物品真伪的情况下出售，因而误堕法网。

海关版权及商标科技罪案调查组指挥官吴家俊指出，海关会严厉打击世界杯相关侵权活动。 麦键泷摄

正版球衣普遍售价上千元，一旦误购伪冒货损失不菲，吴家俊介绍如何分辨正牌与冒牌球衣，首先冒牌球衣的队徽较模糊，光线照射下尤为显著；其次是造工和剪裁，冒牌货造工粗疏，甚至出现缺口；最后是球衣号码，部分正版球衣的数字具立体感，冒牌货无法仿造。

海关会继续展开一系列宣传，包括走进校园，以提升青少年的知识产权意识，亦会联同网路营运商从源头堵截网上侵权活动，今年更与两个大型跨境电商平台签订合作备忘录，阻止侵权物品流入市面。

吴强调，部分青少年存在侥幸心态，以为透过网上渠道售卖少量冒牌物品的风险极低，其实海关一宜透过大数据分析网上侵权活动，不论规模大小、手段有多隐蔽，均是无所遁形，而根据《商品说明条例》，绝无设定所谓「最低门槛」或免责数量，任何人销售或为售卖用途而管有冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可处罚款50万元及监禁5年，青少年切勿因一时贪念赔上一生前途。

记者 麦键泷