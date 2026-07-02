空运至澳洲「衣物及LED灯」藏930万元私烟 海关截获拘一男

香港海关昨日（7月1日）在香港国际机场成功堵截两票企图出口至澳洲的货物，并于两票货物内共检获约184万支怀疑私烟、125公斤怀疑制成烟草及少量怀疑另类吸烟产品，估计市值约930万元，应课税值约660万元。海关拘捕一名54岁怀疑涉案男子，以及检取一辆涉案车辆。

香港海关税收罪案调查科税收调查第二组蔡卓勋督察表示，昨日关员透过风险评估及情报分析，在香港国际机场货运站挑选及查验两票报称载有「衣物及LED灯」的货物。该两票货物原定以空运板货形式准备出口至澳洲。

海关拘捕一名54岁怀疑涉案男子。曾志恒摄

经X光机扫描后，货物影像显示多处密集、形状一致的长方体物件，与一般衣物及LED灯的影像特征明显不符。海关人员随即开箱检查，发现部分货物外层以衣物作掩饰，而内层则藏有大量包装整齐的怀疑私烟及加工烟草。

海关人员随即拘捕在场的怀疑涉案货运司机，该名男子正被扣留调查。海关亦会向法庭申请充公被用作运载私烟的车辆。初步调查显示，涉案私烟由本地收集后集中包装，再以空运方式走私至澳洲，企图赚取可观利润。海关相信这次行动已经成功瓦解一条出口私烟的走私链。海关会继续追查私烟的来源，不排除会有更多人被捕。

海关检获私烟市值共约930万元。海关图片