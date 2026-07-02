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假冒HA Go短讯｜大学教师被骗34万元 误信「月费逾千自愿医保生效」

突发
更新时间：15:08 2026-07-02 HKT
发布时间：15:08 2026-07-02 HKT

警方表示，一名50岁大学教师收到假冒「HA Go」短讯，指其已申请自愿医保计划，即将每月扣款逾千元。事主回拨电话后，操流利广东话的骗徒假扮客服，指示以WhatsApp沟通，并要求进行「虚拟转帐」以取消会籍。骗徒发出假冒银联网站，事主先转帐34万元，其后再被要求转4.2万元，察觉有异后报警。

警方呼吁市民，小心假冒「HA Go」和「eHealth（医健通）」的钓鱼短讯，强调官方短讯必有「#」号（#HA Go / #eHealth），没有「#」号一律警惕；切勿点击短讯内连结、回拨不明电话，或向可疑网站提供任何个人/银行资料；骗徒可能说流利广东话，甚至与你视像通话「指导」转帐，切勿相信；「试用期结束、即将自动扣费」是骗徒常见手法，见到即提高警觉。

警方又指出，医管局如需致电市民，一般会由职员亲自来电并提供资料核实身份，并正分阶段转用18285或18286作为来电显示开头；如有怀疑，即致电「防骗易18222」热线查询。

医管局亦强调官方短讯必有「#」号。HA Go官网图片
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