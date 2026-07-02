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何文田夺命工伤│死者胞姊和阿姨现场拜祭 场面哀伤

突发
更新时间：14:40 2026-07-02 HKT
发布时间：14:40 2026-07-02 HKT

何文田挖泥机翻侧夺命工伤，姓陈（41岁）男杂工走避不及被堕下的铁通压毙，今（2日）午2时左右，死者的胞姊和阿姨在场进行法事，道士诵经念咒，家属上香及献上鲜花，场面哀伤。

据工业伤亡权益会透露，死者未婚，与母亲同住，他是一家的经济支柱。事发后死者的母亲失去依靠，家人亦质疑地盘出现安全问题，盼公司关注情况并交代事件。地盘承建商已联络家属，提供恩恤援助。

事发于周一（29日）早上9时42分，涉事的何文田自由道4号地盘内，一部挖泥机吊起铁通，但其间突然翻侧，铁通堕下压着41岁姓陈男杂工。当时挖泥机在吊运20至30条铁通，陈男与另一工友在旁协助，突然间挖泥机失去平衡，陈男走避不及被铁通压中。他当场颈部头部重创昏迷，救护员赶至将他送往广华医院，惜经抢救后不治。意外中负责操控挖泥机的29岁姓谢男工友，亦右前臂及膝头擦伤，一并送院治理。

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