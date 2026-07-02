观塘裕民坊地盘爆食水管 马路变「黄河」 水务署：未影响民居商户供水

因工程封闭的观塘裕民坊，今（2日）午1时许有食水管爆烈，大量黄泥水涌出，不但淹浸裕民坊同仁街工地，就连观塘道回旋处也被波及。因积水太深，地盘内有挖泥机被淹浸，附近道路汽车驶过时激起大片水花。水务署已派人抢修关水掣，现场附近民居商户供水未受影响。

水务署表示，就今日下午观塘裕民坊市区重建局一地盘内的水管渗漏事故，经署方派员了解后，初步怀疑事故与该地盘承建商的工程有关，导致渗漏，该水管用作供应食水予裕民坊建筑地盘。

水务署续指，在关上水掣后，现场已停止涌水。在清理现场后，附近一带的交通已恢复正常。事故未有对附近居民及商户的食水供应造成影响。该署工程团队正全力进行水管维修。

观塘裕民坊及同仁街的行车道已于上月28日凌晨零时起封闭，以配合「观塘市中心2.0」项目最后一期发展的地下管线改道工程。多条巴士线及小巴线要改道，路面有水马围封。