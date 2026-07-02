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上任四周年回顾保安局工作 局长邓炳强：充满挑战但无比充实

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更新时间：12:05 2026-07-02 HKT
发布时间：12:05 2026-07-02 HKT

保安局局长邓炳强今日（7月2日）在社交媒体以「安全为本 • 民生为先」为题发文，回顾他上任四年以来的工作。他表示，自四年前出任保安局局长一职，深感责任重大，虽然充满挑战，但无比充实。维护国家安全一直是保安局的首要责任，在中央的支持与行政长官领导下，他和团队以《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书为指路明灯，坚守宪制责任，完善法律制度和执行机制，为「一国两制」的高质量发展建立起坚固屏障。

谈到灭罪应急方面，邓炳强指，相比四年前上升的趋势，保安局透过善用科技打击诈骗等罪行，香港整体罪案数字较去年下跌5.9%。执法部队亦持续引入先进警政治理模式，推动「锐眼计划」和「智慧海关蓝图」等，强化防罪灭罪网络； 今年1月1日《保护关键基础设施（电脑系统）条例》正式生效，局方亦发布了实务守则，有效提升香港关键基础设施的网络安全。局方同时全面防范毒品犯罪及加强消防治理，守护市民安全。

在便民利商上，邓炳强续称，保安局全面优化出入境政策，致力推动双向便利。针对本地出入境，局方积极推动智慧通关，又推出了「口岸通」平台、港澳互用二维码、「非触式e-道」、「容易飞e-道」，以及首个「无感通关」试点。非中国籍香港永久性居民亦可以用卡式证件，令他们可以多次往返内地。同时保安局亦提升旅客出入境待遇，包括放宽东盟及中亚国家多次访港签证门槛，增设东盟团体「快签」，并将「短期访客计划」恒常化、推出「特邀人士入境便利计划」。该等措施令市民和旅客从商旅游都更安心便利，全方位促进香港同内地以及国际的交流合作。 

邓炳强强调，四年以来，保安局与辖下纪律部队努力说好香港，积极参与和举办国际活动，令世界见到这座城市的安全和活力。展望未来，保安局会做好香港特区第一个五年规划的指引，继续致力提升公共安全、网络系统安全、大型活动管理能力，以及提升制度保障和各类风险的应对能力。唯有坚持「安全为本、民生为先」，香港才可以在稳定和繁荣之中不断迈步向前。

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