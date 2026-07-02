塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥

旺角塘尾道22号长辉大厦周三（1日）下午发生命案，一名45岁姓陈男子被发现赤祼倒卧于单内，经送院后死亡，警方事后拘捕4人。案件的内情进一步曝光，相信是一群男同性恋者进行Chem Fun，在性爱玩乐期间吸食毒品提升性兴奋时发生意外。

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据了解，警方于昨午接获一名35岁姓何男子报案后，西九龙总区冲锋队人员赶到现场，发现陈男于单位内赤裸并失去知觉，当时单位内只有何男。其后另一名58岁姓陈男子返回单位接受调查。案发单位内极之凌乱，人员在现场找到多种毒品，包括氯胺酮、冰毒、大麻、威而钢(伟哥)及液态摇头丸（G水)）。警方经调查后，以涉嫌「袭击及贩运危险药物」拘捕何男，并以涉嫌「袭击及服食/注射危险药物」拘捕陈男。

其后人员经深入调查，再于今日凌晨在两名分别53岁姓李和48岁姓卢男子的住所，以涉嫌「服食/注射危险药物」将两人拘捕。据悉，死者与4名被捕人是透过一个男同志的社交软件「Grindr」认识。死者与何男认识比较深，其余众人都不相熟。何男独居，经常于案发现场内举行多人同志性交派对涉及毒品。

至昨日早上，有人再次于案发现场举行性爱派对，其间死者突然情绪激动，并攻击何男及卢男。其后卢男与另一人穿回衣服离开单位。当时死者仍然清醒，身上没有致命性的创伤或骨折，案件交由旺角警区重案组第二队负责调查。

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根据香港基督教服务处编撰《Chem Fun 友人支援手册》介绍，Chem Fun是指男男接触者发生性接解触时，透过毒品提升性欢愉的感觉，并从中找寻身份的认同及与他人连系，多集中在男同志社群。Chem Fun常用的药物(毒品)组合，为冰、Popper、伟哥、G水及Foxy等。

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类似事件已非首次，2024年6月10日，任职会计师的姓余（49岁）男子，与姓彭（54岁）及姓张（51岁）男子维持伴侣关系，偶尔到彭租住的红磡邨红升楼单位举行「毒品性爱派对」。

当晚，余男到上址参加派对，与彭男吸食冰毒及液态摇头丸（GHB，又称迷奸水）后性交，完事后，余欲睡躺在床上休息，其后被发现不省人事，送院抢救后不治。警方在场检获少量怀疑冰毒，拘捕彭男及张男。