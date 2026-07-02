Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

塘尾道命案｜内情曝光涉毒品性爱派对 死者经同志App认识4被捕人

突发
更新时间：10:54 2026-07-02 HKT
发布时间：10:54 2026-07-02 HKT

旺角塘尾道22号长辉大厦周三（1日）下午发生命案，一名45岁姓陈男子被发现赤祼倒卧于单内，经送院后死亡，警方事后拘捕4人。案件的内情进一步曝光，相信涉及一群同性恋者进行毒品性爱派对，导致事件发生。

相关新闻：旺角塘尾道男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手

据了解，警方于昨午接获一名35岁姓何男子报案后，西九龙总区冲锋队人员赶到现场，发现死者于单位内赤裸并失去知觉，当时单位内只有何男。其后另一名58岁姓陈男子返回单位接受调查。案发单位内极之凌乱，人员在现场找到多种毒品（包括：氯胺酮、冰毒、大麻、威而钢及液态摇头丸（G水)）。警方经调查后，以涉嫌「袭击及贩运危险药物」拘捕何男，并以涉嫌「袭击及服食/注射危险药物」拘捕陈男。

其后人员经深入调查，再于今日在两名分别53岁姓李和48岁姓卢男子的住所，以涉嫌「服食/注射危险药物」将两人拘捕。据悉，死者与4名被捕人是透过一个男同志的社交软件「Grindr」认识。死者与何男认识比较深，其余众人都不相熟。何男独居，但经常于案发现场内举行多人同志性交派对涉及毒品。至昨日早上，有人再次于案发现场举行性爱派对，其间死者突然情绪激动，并攻击何男及卢男。其后卢男与另一人穿回衣服离开单位。当时死者仍然清醒，身上没有致命性的创伤或骨折，案件交由旺角警区重案组第二队负责调查。

相关新闻：塘尾道命案｜据悉死者赤裸昏迷客厅 警搜屋检获伟哥及毒品

 

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
21小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
家居装修
5小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码。路透社
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码
足球世界
4小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
18小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
15小时前
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
即时中国
10小时前
星岛申诉王 | 失业两个月 夫打3份散工养家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星岛申诉王 | 港男失业日做3份兼职仍拮据 全职妻拒辞工人：夜晚炒多份散
申诉热话
3小时前
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
05:40
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
影视圈
12小时前
一号戒备信号生效
一号戒备信号生效 天文台：会在今日维持 评估是否需要在明日改发三号强风信号
社会
2小时前