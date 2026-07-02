何文田夺命工伤│挖泥机翻侧压毙男杂工 家属伤心认尸

周一（6月29日）何文田自由道4号一地盘发生夺命工业意外，一部挖泥机吊运铁通时突然翻侧，铁通堕下压毙一名41岁姓陈男杂工。今日（7月2日）早上，死者的姐姐、姐夫和姨姨共3名家属到葵涌殓房认尸，惟死者的母亲因心情尚未平伏，并未到场。众亲友伤心认尸后默然离开，下午将返回地盘进行拜祭。

工业伤亡权益会派员陪同死者的家属认尸，据工会引述死者的家属透露，死者未婚，与母亲同住，他是一家的经济支柱。事发后死者的母亲失去依靠，家人亦质疑地盘出现安全问题，盼公司关注情况并交代事件。地盘承建商已联络家属，提供恩恤援助。

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事发于周一早上9时42分，涉事的何文田自由道4号地盘内，一部挖泥机吊起铁通，但其间突然翻侧，铁通堕下压着41岁姓陈男杂工。当时挖泥机在吊运20至30条铁通，陈男与另一工友在旁协助，突然间挖泥机失去平衡，陈男走避不及被铁通压中。他当场颈部头部重创昏迷，救护员赶至将他送往广华医院，惜经抢救后不治。意外中负责操控挖泥机的29岁姓谢男工友，亦右前臂及膝头擦伤，一并送院治理。

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