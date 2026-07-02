南宁舰、衡阳舰编队抵港 尖沙咀海旁市民夹岸欢迎 自备「长短火」打卡留念

香港回归视国29周年，中国海军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰组成的编队，于今日（7月2日）早上抵达本港，展开为期5天的开放参观和文化交流活动。早上7时许，尖沙咀海傍已有大批市民夹岸观迎军舰抵港，不少人更带备相机「打卡」，拍下编队抵港的画面。

来自珠海的朱先生，今晨一早到尖沙咀海旁，等待军舰抵港。他指昨日已由珠海来港，今早6时起床出发，专程到尖沙咀拍摄军舰来港的时刻。他笑言今日蓝天白云，相信收获甚丰，又指自己心情非常兴奋和激动，能够见证军舰来港，极具纪念意义。他形容香港回归29周年，军舰来港对一国两制有重大意义，能够见证国家强大，故他拍下军舰来港「最有价值嘅画面」。

悉尼来港旅游的叶先生，刚巧遇到有军舰进港，故他特意到尖沙咀观看，形容自己心情比较激动。来自内地的市民高先生，他身穿印有「中国海军998护航编队亚丁弯」字样的上衣，到尖沙咀海旁观看军舰抵港，并透露自己是退役军人，故对军舰来港特别有情怀。

另一名来自广州的市民高先生，当知道军舰来港后亦专程来港观看。他特别带备相机和脚架，在尖沙咀海旁拍摄军舰，其间更有插起国旗，观迎军舰抵港。内地人甘先生指自己是「军事迷」，故亲身感受军舰来港。

今次是南宁舰、衡阳舰首次抵港，由明天（3日）起至本月5日，两艘军舰将在昂船洲军营码头向港澳市民、青少年学生等开放，并展开军事体验、训练展示等交流活动。