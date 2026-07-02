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塘尾道命案｜警再拘捕2名男子 共4人落网 单位检多种毒品及壮阳药迷奸水

突发
更新时间：06:24 2026-07-02 HKT
发布时间：06:24 2026-07-02 HKT

旺角塘尾道22号长辉大厦周三（1日）下午发生命案，一名45岁男子昏迷送院后不治。警方深入调查后，再拘捕两名涉案男子，至今共有4人被捕。据悉，警方在涉案单位检获多种怀疑毒品，以及怀疑壮阳药及「迷奸水」等物品。

消息指，35岁姓何男住户为报案人，案发前曾相约4名男友人到单位聚会，包括45岁姓陈男死者，其后部分人先行离开。随后，男事主在冲突其间突然昏迷，何男见状报警求助。警方及救护员到场后，发现死者赤裸倒卧客厅，当时仍有微弱呼吸，随即送往广华医院抢救，惟最终不治。

据了解，警方在单位搜证期间检获怀疑「冰」、「K仔」及大麻等毒品，以及怀疑壮阳药及「迷奸水」等物品；警方亦于单位内检获一把利剪。警方初步检查，死者身体、头部及手脚有轻微伤势。警方首先拘捕35岁姓何男子，涉嫌贩运危险药物；另一名58岁姓陈男子则涉嫌吸食危险药物被捕。

相关新闻：塘尾道命案｜据悉死者赤裸昏迷客厅 警搜屋检获伟哥及毒品

警方其后再于九龙城农圃道一单位拘捕53岁姓李男子，以及于秀茂坪乐华南邨展华楼一单位拘捕48岁姓卢男子，两人同涉嫌吸食危险药物，现正被扣留调查。案件交由旺角警区重案组跟进，死者死因仍有待验尸确定。

据悉，死者与被捕人为朋友关系，正调查双方争执原因。

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