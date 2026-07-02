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荃湾夫妇争执 躁男衣架袭妻 踢伤12岁继子被捕

突发
更新时间：02:37 2026-07-02 HKT
发布时间：02:37 2026-07-02 HKT

荃湾发生家庭暴力事件，事发于昨晚（1日）约6时52分，警方接获一名12岁男童报案，指在荃湾青山公路—荃湾段398号一单位内，其38岁母亲与姓杨（51岁）继父因琐事发生争执。其间男童与母亲怀疑遭人施袭，男童腹部被踢伤，母亲则被人用衣架打伤头部、腹部及手部。

警员接报到场后，经初步调查，以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」及「普通袭击」拘捕该名51岁男子，案件交由荃湾警区刑事调查队第六队跟进。两名伤者清醒，由救护车送往仁济医院治理。

案件交由荃湾警区刑事调查队第六队跟进。
案件交由荃湾警区刑事调查队第六队跟进。

据了解，被捕男子任职地盘工人，与任职酒店业的姓陈妻子于2024年12月结婚，并与20岁女儿及12岁儿子同住。事发时陈妇下班后回家，其丈夫身处客厅，处于醉酒状态，其间他突然以手机失窃为由，与陈妇发生争执，继而施袭，并踢伤儿子。案件交由荃湾警区刑事调查队第六队接手跟进。

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