珍惜生命｜观塘纪律部队宿舍男子堕平台 昏迷送院抢救
更新时间：23:39 2026-07-01 HKT
发布时间：23:39 2026-07-01 HKT
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周三（1日）9时许，警方接获一名女子报案，指其父亲在将军澳道4号、观塘纪律部队宿舍高处堕下，倒卧在大厦平台位置。
救援人员赶至现场，男子陷入昏迷，救护员将其送往联合医院抢救。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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