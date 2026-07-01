珍惜生命｜观塘纪律部队宿舍八旬翁堕平台 昏迷送院不治

周三（1日）9时许，警方接获一名女子报案，指其姓许（84岁）父亲在将军澳道4号、观塘纪律部队宿舍高处堕下，倒卧在大厦平台位置。

救援人员赶至现场，男子陷入昏迷，救护员将其送往联合医院抢救，惟最终宣告不治。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

消防员赶至现场将伤者救下。曾志恒摄

观塘纪律部队宿舍男子堕平台，救护员将其送往联合医院抢救，惟最终不治。曾志恒摄

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