机场海关连拘泰国抵港两男女 检400万元大麻花
更新时间：23:31 2026-07-01 HKT
发布时间：23:31 2026-07-01 HKT
发布时间：23:31 2026-07-01 HKT
香港海关周三（7月1日）在香港国际机场侦破两宗行李藏毒的贩毒案件，检获约23公斤怀疑大麻花，市值约400万元，并拘捕两名涉案人士。
首宗案件涉及一名上午从泰国曼谷经印尼雅加达飞抵本港的38岁中国籍男旅客。海关人员替他清关时，在其寄舱行李内发现约13公斤的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。
第二宗案件涉及一名下午从泰国布吉飞抵本港的333岁本地女旅客。海关人员在清关期间，在其寄舱行李内发现约10公斤的怀疑大麻花，遂把该名女子拘捕。两宗案件仍在调查中。
海关会继续根据情报分析，及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击跨境贩运毒品活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。
最Hit
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
2026-06-30 16:25 HKT
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
2026-06-30 10:45 HKT