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爱民邨怪汉伸手入气窗摸脸 女住户惊醒报案 忧虑如持刀后果严重 

突发
更新时间：20:16 2026-07-01 HKT
发布时间：20:16 2026-07-01 HKT

爱民邨一名女住户，今日（7月1日）较早时在家中熟睡。女事主居所为旧式公屋，其床榻邻近向走廊的旧式气窗。女住户表示熟睡期间，感到有人伸手触摸其脸部，因而大惊被吓醒，其后发现有人竟然从走廊撬开气窗拨开窗帘，伸手入单位触摸其脸庞。女事主大惊喝退疑犯，其后到警署报案求助。

女事主是一名健身教练，她在社交平台发帖及开直播讲述事件，表示自幼居住爱民邨，事发时自己家人和男朋友都不在家，事后至今仍有余悸，直言「如果（疑犯）攞住把刀，我今日开唔到Live」。

事主料楼上邻居作案

女事主亦接受《星岛头条》访问，提到疑犯身穿深红色上衣及深色短裤，当时是向上逃走，估计是楼上单位邻居，呼吁警方尽快将疑犯缉拿归案

目前，她已在单位气窗临时安装铁网遮挡，近一两日会找朋友陪同过夜，并考虑在单位外安装闭路电视以防万一，稍后亦会向管理处要求封闭气窗。

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