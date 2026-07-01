塘尾道命案｜据悉警搜屋检获伟哥及毒品 死者被发现时赤裸昏迷客厅
更新时间：22:17 2026-07-01 HKT
发布时间：18:48 2026-07-01 HKT
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旺角塘尾道22号长辉大厦今日（7月1日）下午近3时发生命案，一名40多岁男子送院抢救不治。据了解，报案人为一名30多岁男子，事后表示该单位为他居住，两名争执男子为他的朋友，分别40多岁及50多岁。他报称，两名朋友今日上门探访，其间爆发冲突，当中有人持利剪袭击对方，于是报案。
据悉死者伤势轻微
警方到场后，发现40多岁男子赤裸在客厅昏迷，有微弱呼吸，随即将他送往广华医院，可惜最终抢救无效不治。警方在单位搜证期间发现「伟哥」及毒品，另初步检查死者身体、头部及手脚有轻微伤势。目前，警方已拘捕报案人及50多岁疑犯。警方暂时循谋杀方向调查，惟仍待厘清死者确实死因及案发经过。
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