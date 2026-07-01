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塘尾道命案｜据悉死者赤裸昏迷客厅 警搜屋检获伟哥及毒品

突发
更新时间：22:17 2026-07-01 HKT
发布时间：18:48 2026-07-01 HKT

旺角塘尾道22号长辉大厦今日（7月1日）下午近3时，一名年约45岁男子怀疑遇袭，送院抢救不治。命案初时曾传出45岁男事主是被人以利剪袭击致死，然而据悉随着警方深入调查后，更多案情被披露。消息指，死者伤势轻微，被发现时赤裸昏迷客厅，警方亦在单位检获「伟哥」及毒品。目前警方仍在追查死者确实死因及案发经过。

消息指，报案人为一名35岁姓何男住户，今日较早时何男曾相约4名男友人到单位聚会，包括45岁男事主，其后部分人离开单位。随后，男事主冲突期间昏迷，何男见状报警求助。警方到场后，发现事主赤裸在客厅昏迷，有微弱呼吸，随即将他送往广华医院，可惜最终抢救无效不治。

警方在单位搜证期间发现「伟哥」及毒品，另初步检查死者身体、头部及手脚有轻微伤势。目前，警方已拘捕35岁姓何报案人，及另一名58岁姓陈男子。警方暂时循谋杀方向调查，由旺角警区重案组跟进，惟仍待厘清死者确实死因及案发经过，包括被捕58岁男子身份。

相关报道：旺角塘尾道男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手 

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