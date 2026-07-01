旺角男子遭友较剪插伤 重创不治 警持盾牌登楼拘凶手

今(1日)下午2时51分，一名男子报案指在旺角塘尾道22号长辉大厦10楼一单位内，其两名友人争执打架，其中一人用较剪插向对方，伤者当场倒地不起，昏迷被送往广华医院，经抢救后延至下午3时46分不治，警方正调查事件。

报案男子制服施袭者时亦告受伤，被送院敷治。现场警员持盾牌登楼，稍后大批刑事部探员亦到场调查。