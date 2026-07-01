旺角塘尾道男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手

旺角塘尾道22号长辉大厦，今日(7月1日)下午近3时，有人报案指在10楼一单位内，其两名男性友人争执打架，其中一名40多岁男子，怀疑被对方以利剪袭击，其后倒地昏迷。救护员接报赶至，将伤者急送广华医院，惜最终抢救无效不治。

现场消息指，报案男子事发时有份制服施袭者，其间同告受伤。事发后，大批警员和探员先后赶至调查搜证，当中有警员更手持盾牌登楼。至下午5时许，警员带走两名黑布蒙头男子，据悉分别是50多岁疑犯及30多岁报案人。目前案发原因仍在调查。

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