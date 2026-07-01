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黄锦辉酒驾︱曾撰文倡AI打击醉驾 指喝一两杯酒冒险驾车追悔莫及

突发
更新时间：15:31 2026-07-01 HKT
发布时间：15:31 2026-07-01 HKT

立法会议员黄锦辉涉酒后驾驶等4宗罪被捕，他曾经于2024年12月在报章专栏，以题为「AI打撃醉驾」撰文，提到醉驾如发生意外，伤亡的不止司机和乘客，还包括其他道路使用者；建议可以参考其他地区利用AI技术打撃醉驾。讵料他自己今次却触犯法例。

文章于2024年12月23日在《明报》发表，黄锦辉在文中指出，每逢佳节都是警方严厉打击醉驾的时期，醉驾如发生意外，伤亡的不止司机和乘客，还包括其他道路使用者。他指内地和韩国等地，代驾非常普及，通过手机应用程式能随时找到代驾，但香港找代驾并不容易，而聘有私人司机的车主更属少数。

事发地点为中文大学第十一苑外室外停车场。
事发地点为中文大学第十一苑外室外停车场。

黄锦辉在文中续指出，许多驾驶者贪图方便，喝了一两杯酒后会冒险驾车回家，意外一旦发生，便追悔莫及。他指香港虽然未必是醉驾最严重的地方，但可以参考其他地区利用AI技术打击醉驾。近期英国首次推出AI打击醉驾和药驾系统。英国警方使用配备先进 AI技术的摄影机，能够实时分析车辆的速度、变道、煞车等行车动态，识别出潜在的醉驾和药驾等危险驾驶行为。

他认为政府和警方可考虑引入类似的AI技术设备，针对醉驾和药驾监控和打击。在加强教育提升市民对醉驾危害的认识之余，当局也可以鼓励市场发展代驾服务，尽量减少危险驾驶的情况，让市民安心出行，平安度过每一个佳节。

 

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