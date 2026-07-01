爆旋陀螺│湾仔会场掀抢购潮恐影响安全 代理商：7.2及7.3暂停销售及派筹

今日（7月1日）湾仔合和商场有玩具代理商举办「爆旋陀螺X G1争霸战」，其间亦限定发售多款爆旋陀螺，吸引约500名「发烧友」到场排队抢购。销售活动原定一连多日举行，但至今日下午1时许，主办方万信有限公司在Facebook专页发文，期间限定店于7月2日及3日将暂停所有产品销售及派筹。

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万信有限公司在发文中称，为配合商场要求人流管制及确保公众安全，湾仔合和商场期间限定店于7月2日及3日，将暂停所有产品销售及派筹。其后的发售安排，将于稍后公布，呼吁市民勿到商场排队等候。

销售活动原本由今日起，一连多日举行。前日（6月29日）万信公司在Facebook专页公布「爆旋陀螺X G1争霸战」，于湾仔合和商场期间限定店的现场排队及派筹安排，指筹号只会于当天早上发放，7月1日将会发放250个筹号，7月2及3日将发放200筹号，7月4至19日的安排将于专页日后公布。

大会原定昨晚（6月30日）10时30分开放商场4楼的排队区，惟有买家提早于昨午已到场并成功排队。由于人数众多，结果大会于晚上8点许在社交平台发出紧急通知，指基于公众安全，商场要求大会即时「截龙」。有关做法惹来非议，大批在场人士不满鼓噪，包围工作人员理论，更惊动警方到场处理。

事件亦引起网上热议，不少网民留言批评代理商的做法：「咁样咪变咗跟规矩嘅人反而排唔到，唔跟规矩嘅全部排得到？系咪应该取消排队？」、「听晒你讲10点半先过去排 而家9点就同我讲话截左龙？」、「我地守你地规矩2230先开始，你就接受𠮶班1800嘅人自己乱开条人龙？咁你定嘅规矩有咩用？」。

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