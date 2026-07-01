西贡白腊男子遇溺昏迷 直升机救起送院不治
更新时间：14:12 2026-07-01 HKT
发布时间：14:12 2026-07-01 HKT
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今日（7月1日）中午12时36分，西贡白腊一名年约60岁男子游泳时怀疑遇溺，其同伴报警。救援人员赶到现场，将事主救上消防船，但发现他已昏迷不省，随即由政府飞行服务队派出直升机，将他送往东区医院，惜经抢救后证实不治。警方正调查事件。
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