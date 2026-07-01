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黄锦辉酒驾│中大撞车后不顾而去 涉4宗罪被捕

突发
更新时间：13:33 2026-07-01 HKT
发布时间：13:33 2026-07-01 HKT

立法会议员黄锦辉涉酒后驾驶等4宗罪过程曝光。前日(6月29日)晚上10时许，66岁黄锦辉驾驶其私家车，沿中文大学校园内道路行驶，期间失控撞向泊在大学室外停车场的一部私家车。该私家车被撞后向右推移，再撞及另一部泊在上址的私家车。

黄锦辉涉不小心驾驶，发生交通意外后没有停车，发生交通意外后没有报案及酒后驾驶被捕。
黄锦辉涉不小心驾驶，发生交通意外后没有停车，发生交通意外后没有报案及酒后驾驶被捕。

发生意外后，黄锦辉驾驶私家车离开现场，并无停下，并将私家车泊于大学宿舍第17苑外。当值保安员于约同日晚上11时许报案。警方接报到场，为黄进行酒精呼气测试，他未能通过，警方以涉嫌「酒后驾驶」将黄拘捕。

事件中无人受伤。三辆车辆均受损。案件列作「交通意外」、「不小心驾驶」、「发生交通意外后没有停车」、「发生交通意外后没有报案」及「酒后驾驶」由新界南总区交通部意外调查队第6队跟进。

黄锦辉是选举委员会界别立法会议员，他亦是第十四届全国政协委员，以及香港中文大学工程学院副院长（外务）、系统工程与工程管理学系教授兼创新科技中心主任。

 

 

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