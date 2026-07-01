爆旋陀螺│发烧友排队17小时终购心头好 坦言大会安排差 「冇做好排队措施」

今早（7月1日）湾仔合和商场有玩具代理商举办期间限定店，在会场限定发售多款香港首次发售的限定版爆旋陀螺，吸入约500人一早在会场外排队。至早上11时正式开售，大批陀螺「发烧友」蜂涌进入场内，当中部分陀螺款式瞬间售罄。有陀螺迷购得心头好后笑逐颜开，展示手中的限量陀螺，满载而归。

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大会于早上11时开卖，人龙急不及待入场。现场所见秩序良好，不少发烧友均买得心头好。其中排队17小时的黄同学，对买到新款爆旋陀螺难掩兴奋，他说玩了爆旋陀螺约一年多，已非首次参与同类活动，更坦言每次出新陀螺都会买，「因为同学有玩，出面朋友有玩，一堆一齐玩好啲。」他自言没参加比赛，因为「唔够人打」。

黄同学坦言今次活动安排不善，「安排有啲差，官方队唔承认，唔俾排，但大会又冇安排，要我哋排队嘅人自己沟通，才肯做返措施。听讲昨日冲突系有啲人喺条龙入面 ，但又俾人踢出嚟。 」