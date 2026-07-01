19岁青年假冒特务调查员 呃5长者820万元被捕 警检伪造协警工作证

近日再有骗徒假冒内地官员，致电至少5名退休女长者，讹称她们涉及内地犯罪活动，并向她们索取所谓保证金以证清白。其间更派出「特务调查员」向受害人提供手机「保持通话」，以便进一步诈骗。警方接获报案经深入调查后，日前采取行动，以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕1名19岁无业青年，他扮演「特务调查员」角色，涉嫌与5宗「假冒官员」骗案有关，涉案金额约港币820万元，其中一宗最高骗款额达300万元。行动中警方成功阻截约36万港元的犯罪得益。

新界北总区科技及财富罪案组高级督察冯达仁讲述案情时表示，6月22日警方接获一名受害人报案，指收到不明来电，骗徒自称为内地执法人员，指受害人涉及内地犯罪活动，骗徒除要求受害人签署保密协议，亦要求受害人缴交保证金，受害人因担心自己涉案，亦急于证明自己清白，不虞有诈，受害人根据骗徒的指示，去到指定地点，等候所谓特务调查人员，给予他们一个手提电话。

其后骗徒利用该手提电话，继续与受害人保持联络，当骗徒获得受害人信任后，会指使受害人将现金交予另一名所谓特务调查人员，又或指使受害人将钱转帐到其他本地傀儡银行户口，其后受害人与家人商量事件后，发现被骗，于是报警。

新界北总区刑事部接案后展开调查，透过「锐眼计划」翻查大量闭路电视纪录，成功锁定一名男疑犯身份，于6月29日下午，警方在观塘区以「以欺骗手段取得财产罪」拘捕一名19岁本地无业男子。并在其住所，检获一张「协警」工作证，以及相信制作所谓保密协议的电脑及影印机。

被捕男子在案中扮演特务调查人员的角色，向受害人展示虚假的证件或文件，并提供一部手提电话，以搏取受害人的信任。令受害人相信他们确实涉及了内地的犯罪行为。被捕男子现正被扣留调查。

警方经调查后，发现被捕男子除牵涉上述案件外，更牵涉另外4宗同类案件，而该4名受害人均未报案，当警方接触该4名受害人时，发现他们仍然与骗徒保持联络，部分受害人更准备再次过数，显示了诈骗的过程仍在进行中。

幸好警方及时介入，在警方解释及辅导下令受害人醒觉，成功拦截受害人有进一步损失。在该5宗案件中，5名受害人的背景相似，年龄介乎67岁至74岁的女性退休人士。五宗骗案的骗款金额共为港币820万元，其中最高金额的一宗骗款涉及300万港元。

警方想借此作出呼吁，无论内地或本地执法人员，绝对不会要求市民交收现金，或进行转帐汇款，而在同类案件中，假扮特务的骗徒会出示虚假证件或文件，以搏取巿民信任，市民不要信以为真，应该多加核实及检查，慎防受骗。当市民收到自称执法人员的电话，提出相关保证金或转帐要求，便要提高警觉。如市民有任何怀疑可致电防骗易热线18222查询。

警方重申，根据香港法例第210章，盗窃罪条例第17条，以欺骗手段取得财产是非常严重的罪行，一经定罪，最高可判监10年，市民切勿以身试法。