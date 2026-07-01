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湾仔500人排队抢购爆旋陀螺 14岁发烧友：有几多买几多 前一晚提早「截龙」惹议

突发
更新时间：11:36 2026-07-01 HKT
发布时间：11:36 2026-07-01 HKT

近月本港掀起爆旋陀螺热潮，有代理商今日（7月1日）起一连多日在湾仔一商场举办期间限定店，透过会场限定发售香港首次出售的陀螺。大会原定于今早派发250个筹开售，昨晚（6月30日）10时30分开放排队区，惟有买家提早于昨午已到场排队。由于人数众多，至昨晚8时许大会突然宣布提早「截龙」，做法惹议，大批在场人士不满鼓噪，包围工作人员理论，更惊动警方到场处理。

今早10时许开售前所见，会场门外约有500人排队，但气氛趋平静。排头5位的14岁少年H先生不讳言，他于昨午3时许已到场，排队超过18小时，但感觉「唔辛苦」，希望购得限量版陀螺，「有几多买几多」。他又直言购买陀螺是「自己玩」，「啲friend玩（自己）就玩啦」，并非用作炒卖。

是次活动由代理商万信有限公司举行。前日（6月29日）该公司在Facebook专页公布「爆旋陀螺X G1争霸战」，于湾仔合和商场期间限定店的现场排队及派筹安排，指筹号只会于当天早上发放，7月1日将会发放250个筹号，7月2及3日将发放200筹号，7月4至19日的安排将于专页日后公布。

大会指定合和商场4楼排队区，排队区开放时间为每晚10时30分，并表明严禁过早排队及滋扰，商场保安有权劝喻离开。不过，昨日傍晚6时已有市民到场并成功排队，结果大会于晚上8点许在社交平台发出紧急通知，指基于公众安全，商场要求大会即时「截龙」。

在场一度惹起鼓噪，有排队人士包围职员理论。事件亦引起网上热议，不少网民留言批评代理商的做法：「咁样咪变咗跟规矩嘅人反而排唔到，唔跟规矩嘅全部排得到？系咪应该取消排队？」、「听晒你讲10点半先过去排 而家9点就同我讲话截左龙？」、「我地守你地规矩2230先开始，你就接受𠮶班1800嘅人自己乱开条人龙？咁你定嘅规矩有咩用？」。

事件惊动警员到场，最后才告平息，至深夜商场拉闸，竖立「商场已关」告示，保安员不准任何入进入商场。警方称，30日晚上9时07分，一名年约10多岁男童，在湾仔合和商场一玩具店排队购买陀螺，其间有约4至5人插队，男童因担心于是报警求助。警员到场调查，发现秩序良好，列作「杂项」案件。

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