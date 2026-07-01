中大校园私家车连撞两车 司机为立法会议员黄锦辉 涉酒驾等4罪被捕

沙田中文大学发生涉及立法会议员的酒驾事件。警方周一（29日）接获报案，指在中大一宿舍外发现一辆私家车，该辆私家车曾经撞向另外两辆停泊在附近的私家车后，驶离现场。警员到场调查，涉案私家车司机其后折返现场。经初步调查，66岁本地男司机未能通过酒精呼气测试，涉嫌「酒后驾驶」、「不小心驾驶」、「发生交通意外后没有停车」及「发生交通意外后没有报案」被捕。他已获准保释候查，须于7月下旬向警方报到。消息透露，被捕司机为立法会议员黄锦辉。