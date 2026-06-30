海关截获哥伦比亚抵港毒包裹 监控递送拘两女

香港海关昨日（6月29日）在香港国际机场、大角咀以及东涌检获共约5公斤怀疑可卡因、3.5克怀疑冰毒、0.3克怀疑海洛英以及少量毒品吸食工具，估计市值共约400万元，并拘捕两名涉案女子。

海关昨日透过风险评估，于机场查验一件从哥伦比亚到港的空运包裹。经检查后，海关人员于包裹内发现约五公斤怀疑可卡因。跟进调查后，海关人员昨日采取监控递送行动，在大角咀拘捕两名44和51岁的怀疑涉案女子。其后，海关在分别搜查两人大角咀和东涌的住所，再检获3.5克怀疑冰毒、0.3克怀疑海洛英以及少量毒品吸食工具。案件仍在调查中。

涉案怀疑冰毒、怀疑海洛英和毒品吸食工具。海关图片

海关强调会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。此外，市民亦要避免将个人资料或地址交予他人以作收取包裹或货物用途。海关又提醒市民，切勿心存侥幸，铤而走险。贩运危险药物属严重刑事罪行，一经定罪，将对他们的前途造成严重影响。