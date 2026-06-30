保安局《国安档案解密》全平台首播 唐英杰亲自现身还原真相

保安局全新电视节目「《香港国安法》6周年 保安局呈献：《国安档案解密》」今晚（6月30日）首播，第一集共15分钟讲述唐英杰案，由正在服刑的唐英杰亲身分享改变的心路历程，亦有国安处总警司李桂华、惩教署惩教事务监督林赐良和西九龙机动部长警长李灏明公开案件的调查搜证过程，并分析法庭的裁决，余下四集将回顾「羊村绘本案」、「谭得志案」、「光城者案」和「『35+』颠覆政权案」。

唐英杰为首名被控干犯《香港国安法》，于2020年7月1日驾驶插有港独旗帜的电单车冲击警察防线，其后被裁定「煽动他人分裂国家罪」和「恐怖活动罪」罪成，被判监禁9年。他在节目上侧身背向镜头，重提参加活动的原因，由于「有不少网上资讯是反对政府，加上自己是用颜色政见去选择朋友，身边的朋友都是反对政府，所以当时做了一件令自己很后悔的事」。

他提到，自己改变的心路历程，在刚被拘捕时「充满不忿」，觉得「没理由是我错，都是用自己的方式表达自己的意见，别人都应该当我是英雄，支持我才对」；后来，他则认为应以不同的角度去看这件事，自己当时被这些资讯误导了 ，「 叫人冲，自己松，有些人在外国逍遥快活」。

他在迷失的时参加更生计划「沿途有理」计划，明白到自己所做是严重伤害国家，之后决定鼓起勇气申请做升旗手，更报读立德学院，继续之前未完成的学业，希望可有一个机会改过。他提醒年轻人，做事要三思而后行，「不要听别人说就去做，一定要自己想清楚， 因为犯错连累的不是你自己 还会连累你的家人」，又称回想件事「觉得自己很蠢」，他最后向三位警察和一直照顾自己的家人道歉。

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国安处总警司李桂华表示，唐英杰的行为令人发指，虽然他已受到法律的制裁，而且在惩教署的协助之下，改过自新，但他称「绝对是不可以掉以轻心」，又称在香港以至海外，反中乱港分子会透过不同的渠道去狡猾人心，企图分裂国家，必须要认清他们的真正面目，不可以被他们蒙骗，做出一些对国家安全不利的行为。

李桂华表示，香港以至海外，反中乱港分子会透过不同的渠道去狡猾人心，企图分裂国家，必须要认清他们的真正面目，不可以被他们蒙骗，做出一些对国家安全不利的行为。

惩教署惩教事务监督林赐良称，唐英杰在参加了「沿途有理」计划后，从思想偏激逐渐转变到，懂得用不同角度去思考问题，处事方面懂得瞻前顾后，也愿意用自己的故事，感化其他人去回馈社会，以提醒大众切勿违法，以免付出沉重的代价等等，可见该计划对于他的更生是有显著的成效。

林赐良称，唐英杰参加「沿途有理」计划后，从思想偏激逐渐转变到懂得用不同角度去思考问题。

一连5集的《国安档案解密》由艺人陈启泰主持，回顾「唐英杰案」、「羊村绘本案」、「谭得志案」、「光城者案」和「『35+』颠覆政权案」5宗重大国安案件的来龙去脉。节目由今日（6月30日）起，逢星期二晚上8时15分于HOY 78台播放，并于保安局官网、抖音、微博、小红书等平台上载。

《国安档案解密》节目由今日（6月30日）起，逢星期二晚上8时15分于HOY 78台播放。